俳優の小澤征悦が６日、ナビゲーターを務める日本テレビ系「サタデーＬＩＶＥニュースジグザグ」に出演。妻のＮＨＫ桑子真帆アナウンサーが第１子を妊娠していることを生報告した。ダークカラーのスーツに茶色のネクタイ、黒縁眼鏡スタイルで番組を進行した小澤は、終盤に自身の話題に言及。解説員の高岡達之氏から「私からいいお知らせが。小澤さんが長生きしなきゃいけない理由があるらしい！」と振られると、表情を緩め