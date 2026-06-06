6日の東京5R・2歳新馬戦（芝1600メートル）は1番人気フィリオソラーレ（牡＝木村、父エピファネイア）が直線内から差し切りV。ルメールは4レースに続き、今年の新馬戦連勝スタートを切った。同条件で施行された新馬戦は19年にサリオス（同年朝日杯FS勝ち）、18年にグランアレグリア（G16勝）がV。“出世レース”を制したルメールは「真面目だった。1600メートルはちょうど良かった。まだ伸びしろはある。体は子どもっぽいけど