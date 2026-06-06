タレントで俳優のＭＥＧＵＭＩが６日、都内で行われた自身の企画・プロデュース映画「ＦＵＪＩＫＯ」の公開記念舞台あいさつに主演の片山友希、岸本加世子らと出席した。メガホンを取った木村太一監督の実母がモデルの本作は、ＭＥＧＵＭＩと木村監督が「４年かけて制作した」といい、今年４月、イタリアで開催された「第２８回ウディネ・ファーイースト映画祭」では最高賞にあたる「ゴールデン・マルベリー賞」と「ブラック・