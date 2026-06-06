レッズ戦の六回、適時打で生還するカージナルスのラーズ・ヌートバー＝5日、セントルイス（AP＝共同）米大リーグ、カージナルスの外野手で昨年10月に両かかとの手術を受けて出遅れていたヌートバーが5日、本拠地のレッズ戦に「1番・左翼」で今季初出場し、6打数2安打1打点、1得点だった。母が日本人のヌートバーは、2023年に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で日本代表として優勝に貢献した。（共同）