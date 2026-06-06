大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」のモニュメントが６日、関西空港対岸にある大阪府泉南市の泉南りんくう公園（泉南ロングパーク）に設置された。今年は公園近くの「りんくうタウン」の街開きから３０年の節目にあたり、観光客を呼び込む狙いがある。８月３１日まで。モニュメント（高さ３．８５メートル）は両手を広げたポーズで、万博期間中は会場西側に置かれ、多くの来場者に親しまれていた。３か月ごとに