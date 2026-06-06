JRAでは今週から2歳新馬戦がスタート。6日の阪神5R・芝1600メートルは、北村友一が騎乗したキタサンブラック産駒ジーティーサクラ（牝＝吉岡）が3番手追走から鋭く抜け出して快勝した。勝ちタイムは1分36秒3。直線ではゴール前の急坂でもグイグイ加速。上がり3Fは驚がくの32秒4をマークした。衝撃の末脚にSNSでは、「才能ないと出せないタイム」「これは怪物では」「スローとはいえ大物候補」「来年の桜花賞候補として注目」「