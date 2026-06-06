片山友希（29）が6日、東京・TOHOシネマズ日比谷で行われた単独初主演映画「FUJIKO」（木村太一監督）公開記念舞台あいさつに登壇。作品が、5月にイタリアで開催された第28回ウディネ・ファーイースト映画祭で、最高賞のゴールデン・マルベリー賞とブラック・ドラゴン・特別観客賞の2冠を受賞したことを機に、英語の勉強を始めたことを明かし「世界の方々とお仕事できるようになったら良いと思います！」と大志を口にした。「FUJIK