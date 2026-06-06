「ボクシング・３１５０ＦＩＧＨＴ１０」（６日、愛知県国際展示場）興行を主催するボクシング元世界３階級制覇王者の亀田興毅氏が、第１試合の前にリングに上がってファンにあいさつした。「こうして開催できるのも、皆さんのご協力があって開催することができました。本当にありがとうございます」と感謝。「いろいろ話そうと思ったけど、きょうは選手たちが主役です。ここまで命を懸けて戦ってきた選手たちの熱い試合を応