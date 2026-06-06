今年デビュー20周年を迎える、女優佐々木希（38）が6日、都内で、「気まずいほど佐々木希と目が合いすぎる日めくり」（ワニブックス刊）カレンダー発売記念イベントに出席した。カレンダーのタイトルにちなみ、最近気まずかったことを聞かれると「今朝、この現場に入るときに警備員さんに全く気づいてもらえず止められまして…。『本人です』と対応しているマネジャーさんの姿を見て、気まずいなと思いました」と明かし、「オー