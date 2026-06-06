女優の片山友希が６日、都内で主演映画「ＦＵＪＩＫＯ」（木村太一監督）の公開記念舞台あいさつに出席した。シングルマザーとして波乱万丈の人生を送った木村監督の母を描いた作品。主人公・富士子を演じた片山は「映画がしたいと思って３年間映画の仕事が全くなくて、『私、大丈夫かな』とか思ってたんですけど、こうやって初主演の映画をすることができた。無事に公開することができて、たくさんの方々にみていただけて幸せ