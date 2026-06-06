◆米大リーグドジャース１ｘ―０エンゼルス（５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が５日（日本時間６日）、本拠地・エンゼルス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。今季２度目の完全休養となった翌日、４打数無安打に終わり、連続試合安打が「７」、連続試合出塁が「１９」でストップしたが、チームは前夜に喫した今季初のサヨナラ負けからの連敗を阻止した。０―０の９