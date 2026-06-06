歌舞伎俳優の尾上右近が６日、都内で自主公演「第十回『研の會』」（９月５、６日に大阪・国立文楽劇場、１０月２、３日に東京・明治座）の記者会見を行った。かねてより公表していた通り、１０回目となる今年年がファイナル公演。「芸阿保」「鷺娘」「春興鏡獅子」を上演する。感慨深げな右近は「会見でどんな話をしようか考えていたら眠れなかった」と涙ぐむ場面も。「こういう役者になりたい思いとあまりに力の足りない現