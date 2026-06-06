◆男子プロゴルフツアーメジャー第２戦ＢＭＷ日本ツアー選手権森ビル杯第３日（６日、茨城・宍戸ヒルズＣＣ西Ｃ＝７４６４ヤード、パー７１）第３ラウンドが行われ、最終組が前半９ホールのプレーを終えた。大会初出場の２５歳・出利葉太一郎（フリー）が前半で４つ伸ばし、通算９アンダーで単独首位。トップと２打差の２位に片岡尚之（ＡＣＮ）、坂本雄介（ｊｉｏｗｏｒｋｓ）がつけている。２４年大会覇者の岩田寛