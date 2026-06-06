女優の郄橋ひかるが６日、都内で映画「山口くんはワルくない」（守屋健太郎監督）の公開記念舞台あいさつに主演のなにわ男子・高橋恭平、岩瀬洋志とともに登場した。恋に夢見る平凡な女子高生・皐（郄橋ひかる）と、転校生のコワモテ関西弁男子・山口くん（高橋恭平）が織りなす恋の行方を描く青春ラブコメストーリー。郄橋ひかるは今作について「原作がとても素敵で、実写化させてもらえて本当に光栄。王道