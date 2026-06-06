◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日―西武（６日・バンテリンドーム）西武はバンテリンドームで中日戦を戦う。滝沢夏央内野手が「２番・遊撃」で２試合ぶりにスタメンに復帰。平沢大河内野手は「６番・二塁」で５月２６日・ヤクルト戦（神宮）以来のスタメンとなった。先発は隅田知一郎投手。前回登板の５月３０日・ＤｅＮＡ戦（ベルーナＤ）では、８安打９奪三振無失点で、自身４年連続となる完封勝利を挙げた。バンテ