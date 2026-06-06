６月６日の東京５Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル＝９頭立て）は、単勝１．３倍の圧倒的１番人気に支持されたフィリオソラーレ（牡、美浦・木村哲也厩舎、父エピファネイア）が、ゴール前で鋭く差し切りデビュー戦を白星で飾った。１１年の朝日杯ＦＳを制したアルフレードを伯父に持つ血統。勝ち時計は１分３４秒３（良）。きっちりとスタートを決めて、道中は内の３番手でリズム良く運んだ。逃げたウィンターブリーズがペー