◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―楽天（６日・甲子園）阪神・森下翔太外野手がスタメンに名を連ねた。５日の同カードの５回に右手首に死球を受け、６回の打席で代打が送られていた。試合中に病院に向かい、診断結果は「右手首の打撲」だった。以下、スターティングメンバー。《阪神》１番・三塁立石２番・二塁中野３番・左翼森下４番・右翼佐藤５番・一塁大山６番・中堅高寺７番・捕手坂本８番・遊撃