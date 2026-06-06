【モデルプレス＝2026/06/06】女優の佐々木希が6月6日、都内で開催された「気まずいほど佐々木希と目が合いすぎる日めくり」カレンダー発売記念イベント取材会に出席。10年前からの変化を明かした。【写真】2児の母・38歳女優、美スタイル際立つワンピ姿◆佐々木希、カレンダーコンセプトに「大丈夫かな？」本作は2026年にデビュー20周年を迎える佐々木の10年ぶりとなるカレンダーで、“目が合いすぎる”をコンセプトにした日め