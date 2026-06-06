四国水族館 香川県宇多津町の四国水族館が6日、東京大学大気海洋研究所（千葉県柏市）と共同で放流したアカウミガメ「しゅこくんのともだち」が、三陸沖から瀬戸内海まで移動していると発表しました。 東京大学大気海洋研の佐藤克文教授は「東北で放流した個体が瀬戸内海に入ることは、発信器をつけて放流した過去60頭以上のアカウミガメで初めて。産卵場所を探している可能性が一番高い」と推察しています。 このアカウ