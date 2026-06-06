岡山県警本部 島根県に住む20代の女性に性的な暴行を加えたとして、岡山県警の警察官の男（22）が6日、島根県警に逮捕されました。 島根県警によりますと、男は2026年5月29日午後10時35分ごろから午後11時20分ごろまでの間、島根県東部の女性の自宅で犯行に及んだとしています。