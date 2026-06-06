３日、平陸運河の馬道中枢で行われた注水の様子。（ドローンから、霊山＝新華社配信／趙振宇）【新華社南寧6月6日】中国広西チワン族自治区で建設中の平陸運河は3日、馬道と企石の両拠点で注水が始まり、全線で水が通った。同運河はこれで、水を入れた状態で設備を確認する調整・試験の段階に入った。平陸運河は全長は134.2キロで、北は同自治区横州市の平塘江口から欽州市霊山県陸屋鎮を経て、欽江沿いに北部湾へ至る。5千ト