◇MLB メッツ5-0パドレス(日本時間6日、ペトコ・パーク)パドレスの松井裕樹投手はこの日、9回2死から登板。チームの絶対的守護神メイソン・ミラー投手の後をまかされ、打者一人に対し三球三振で仕留める好投を見せました。松井投手はシーズン前、キャンプ中に左内転筋を痛め出遅れるものの、5月5日に復帰するとここまで好投を続けています。リリーフとして重宝され、回またぎで複数イニングまかされることも多く、難しい役割ながら