[6.5 U-16IND CUP第2節 U-16日本代表 3-1 U-16フランス代表 J ヴィレッジスタジアム]U-16日本代表、U-16コートジボワール代表、U-16アルゼンチン代表、U-16フランス代表が1回戦総当りのリーグ戦で優勝を争う「U-16インターナショナルドリームカップ 2026 JAPAN」が福島県のJヴィレッジで6月3日に開幕した。大会5連覇中の日本は初戦でコートジボワールに3-2と逆転勝利。5日の第2戦では欧州の伝統国・フランスと対戦し、前半にFW