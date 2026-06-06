[6.5 U-19メキシコ 1-3 U-19日本]U-19日本代表は5日、北中米遠征の初戦でU-19メキシコ代表との国際親善試合を行って3-1の快勝を収めた。GKステイマンジョシュア草太郎(法政大)や同日のJ1百年構想リーグに出場するため合流前のFW徳田誉(鹿島)、MF濱崎健斗(神戸)の3人を除いた22人が出場。今後は9日にU-19アメリカ代表、19日にナッシュビルSCと対戦する。今回のU-19日本代表は北中米W杯を戦う日本代表のトレーニングパートナー。