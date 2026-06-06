W杯本大会仕様のコンディションを仕上げるための事前キャンプ--。日本代表MF佐野海舟(マインツ)は「やれることは限られているとは思うので、しっかりやっていけば問題ないのかなと思う」と話し、高温多湿下の連戦への不安を一蹴した。佐野は一昨年夏のマインツ移籍以降、2シーズン連続でブンデスリーガ全試合に出場。今季はUEFAカンファレンスリーグ(ECL)との連戦という初めての経験が重なったが、カップ戦も国内外合計14試合