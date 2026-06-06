日本時間6月4日から開幕した「NBAファイナル2026」が、全試合Prime Videoで配信されている。第3戦の現地ゲストに、お笑いコンビ・チョコレートプラネットの松尾駿氏に白羽の矢が立った。実は松尾氏は熱狂的なニューヨーク・ニックスファン。今回、ニックスが実に27年ぶりとなるファイナル進出を決めた夢の舞台へ、ファン代表として赴くことになった。 そんな松尾氏がNBAに深くハマった理由や、ニックス