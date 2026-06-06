開催：2026.6.6 会場：クアーズ・フィールド 結果：[ロッキーズ] 7 - 9 [ブリュワーズ] MLBの試合が6日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとブリュワーズが対戦した。 ロッキーズの先発投手はライアン・フェルトナー、対するブリュワーズの先発投手はブランドン・スプロートで試合は開始した。 1回裏、2番 タイラー・フリー