開催：2026.6.6 会場：ペトコ・パーク 結果：[パドレス] 0 - 5 [メッツ] MLBの試合が6日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとメッツが対戦した。 パドレスの先発投手はマイケル・キング、対するメッツの先発投手はクリスチャン・スコットで試合は開始した。 2回表、4番 ジャレド・ヤング 6球目を打って右中間スタンドへのホームランでメッツ得点 SD 0-1 NYM 3回表、2番 ボー・ビシェット 4球目を