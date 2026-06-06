開催：2026.6.6 会場：チェース・フィールド 結果：[Dバックス] 1 - 14 [ナショナルズ] MLBの試合が6日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとナショナルズが対戦した。 Dバックスの先発投手はメリル・ケリー、対するナショナルズの先発投手はフォスター・グリフィンで試合は開始した。 1回表、2番 ルイス・ガルシア 2球目を打ってライトスタンドへのツーランホーム