【その他の画像・動画等を元記事で観る】 全72公演のロングツアー『THE WORMHOLE TOUR』を開催中の松任谷由実。このたび、米国人ライター、パトリック・セントミッシェルによる6月2日に行われた33公演目となる東京国際フォーラムホールA公演の最新ライブレポートと、初出し写真を含むステージショットが公開された。 ■「どれほど趣向を凝らした演出であっても、その中心にあるのは常に、