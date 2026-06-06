ドジャースの佐々木朗希投手は5日（日本時間6日）、本拠地でのエンゼルス戦に先発登板。7回98球を投げて、2安打無失点10奪三振の好投を見せた。 ■両先発好投で白星はならずも…… 今季11試合目のマウンドに上がった佐々木は初回、先頭のザック・ネト内野手を三塁ゴロに打ち取ると、続くマイク・トラウト外野手とウェイド・メックラー外野手をスプリットで連続三振に。三者凡退の立ち上がりを見せた。2回表も3人で