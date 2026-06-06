5日（金）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の VC長野トライデンツはミドルブロッカーの松本慶彦（45）が2026-27シーズンから背番号を1に変更することを発表した。クラブ公式サイトで伝えている。 2003年からトップリーグでプレーし続けている松本。2025年に地元である長野のVC長野に加入すると、2025-26シーズンのSVリーグ男子では22試合にベンチ入りし85得点を挙げて健