5日（金）、アメリカバレーボール協会（USAV）は男子アメリカ代表のネーションズリーグ（VNL）2026 予選ラウンド第1週のメンバーを発表した。 予選ラウンドの第1週をカナダで戦うアメリカ代表。トルコ代表、ドイツ代表、カナダ代表、イタリア代表と対戦する。 14人のメンバーには2025-26シーズンに日本でプレーしたマシュー・アンダーソンにクーパ&#