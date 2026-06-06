サッカーのＷ杯北中米３カ国大会（１１日開幕）に臨む日本代表は５日（日本時間６日）、メキシコのモンテレイで合宿３日目の練習を行った。この日から代表活動に再合流したＤＦ吉田麻也（３７）＝ロサンゼルス・ギャラクシー＝は「２日に日本からＬＡに帰って、３日にギャラクシーでトレーニングして昨日飛びました」と“緊急再合流”の経緯を明かした。そもそもアイスランド戦に向けた５月２５日からの国内合宿のオファーも、