絶滅の危機にあるボルネオオランウータンの繁殖に取り組む愛媛県立とべ動物園（砥部町）で、雄の「ハヤト」と、県とインドネシアによる協定で同国から迎えた雌の「ジェニファー」が6日、初めて2頭そろって披露された。2頭はそれぞれおりに入っており、その間に果物などで作られたケーキが置かれた。ハヤトは相手を見ながら食べ、ジェニファーは様子をうかがいながら、おりの高所から果物を取りに行っていた。家族と訪れた松