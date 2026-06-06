今年デビュー２０周年を迎えるモデルで俳優の佐々木希（３８）が６日、都内で行われた自身の日めくりカレンダー「気まずいほど佐々木希と目が合いすぎる日めくり」発売記念イベントに出席した。１０年ぶりのカレンダー発売に「なかなか一言で言い表せないですけど、今、すごく（気持ちが）高まっています。本当にうれしいです」と喜びを語った。佐々木希と「目が合いすぎる」がコンセプトだが「すごくビックリした。本当に