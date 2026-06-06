パドレスに不穏な空気が漂っている。５日（日本時間６日）の本拠地メッツ戦は０―５で敗れて５連敗。直近１１試合で１勝１０敗と振るわず、ナ・リーグ西地区で一時はドジャースを抜き首位に立っていたチームはダイヤモンドバックスにも抜かれて３位に転落した。３日（同４日）には今季、新加入したニック・カステラノス外野手（３４）を事実上の戦力外となるＤＦＡにしたことを発表。２度オールスターに選出されたベテランは今