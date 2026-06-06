ネーションズリーグバレーボールの女子ネーションズリーグ（VNL）第1週カナダ大会は熱戦が続いている。世界ランク5位の日本は3日（日本時間4日）の初戦で、同13位のフランスに3-1（23-25、25-12、25-22、25-13）で勝利した。試合中に生まれた“珍光景”に、海外でも反響が広がっている。それは第3セット。15-16の場面で日本はピンチサーバーで鴫原、さらに宮部も投入。アウトサイドヒッター5人が同時にコートに立つ布陣となっ