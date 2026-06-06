磯村勇斗と末澤誠也（Aぇ！group）がダブル主演を務め、綾野剛が共演する映画『mentor』より、3人の場面写真が解禁された。また、特典付きムビチケ前売券が6月12日より発売されることが決まった。【写真】映画『mentor』より新場面カット公開吉田恵輔が脚本・監督を務める本作は、過去にとらわれたまま大人になった2人の青年と、彼らの運命を静かに、しかし確実に狂わせていく“メンター”の存在を描く。物語の鍵を握る重要な