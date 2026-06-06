内ポケットがないバッグを使うと、小物がバッグの中で散らかりがち。さらに、ポケットのないスカートやパンツの日は、リップやハンカチの置き場に困ることも。そんなプチストレス対策として便利だったのが、【ダイソー】の「移動ポケット」です。子ども向けアイテムのイメージがありましたが、実際に使ってみると、大人の日常にもなじむ使いやすさでした。 レース柄で大人っぽく使いやすい！ 【ダイ