俳優の小澤征悦が６日、キャスターを務める日本テレビ系「サタデーＬＩＶＥニュースジグザグ」（土曜・午前１１時５５分）に生出演し、妻でＮＨＫの桑子真帆アナウンサーが第１子を妊娠していることを明かした。出演者から「ごらんのみなさん、私からいいお知らせがあります。長いこと生きていると、楽しいことが２つ重なることもあるもんで。ひとつは小澤さん、お誕生日だそうで」とこの日、５２歳を迎えたことを祝福され