NECナイメヘンMF佐野航大にシュツットガルトも関心かオランダ1部NECナイメヘンに所属する佐野航大は、欧州の複数クラブから高い関心を集めているようだ。ドイツメディア「LigaInsider」が報じたところによると、ドイツ1部のシュトゥットガルトが新たに獲得を検討しているという。同メディアは、佐野が「複数の欧州クラブのレーダーに残り続けている」と伝えている。直近ではマインツが移籍先候補として取り沙汰されていたが、