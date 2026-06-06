李在明（イ・ジェミョン）大統領は5日、「誰であれ祖国のために捧げた命が忘れられたり背を向けられたりしないようにすること、それこそが国家が当然果たすべき道理であり、国家の存在理由だと信じる」と述べた。李大統領はこの日、ソウル空港で開かれた韓米6・25（韓国戦争）戦死者遺骨相互奉還式に出席し、「我々はこの方々を『大韓民国の英雄』という最も名誉ある名前で永遠に記憶する」としながら、このように明らかにした。韓