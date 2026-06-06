トランプ米大統領が5日（現地時間）、「我々はイランから早く抜け出すべき時点に来ている」と述べた。トランプ大統領は同日、米ウィスコンシン州チペワフォールズを訪れ、農業関係者らと会った席で「非常に強力なものか、あるいはその反対（のやり方）になるだろう。（合意の）書類か、あるいは非常に強硬な方式になる」と話しながら、このように明らかにした。続いて「非常に強硬な方式がおそらくもっと簡単かもしれないが、我々