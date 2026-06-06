歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が5日、自身のインスタグラムを更新。長女・堀越麗禾（市川ぼたん／14）、長男・堀越勸玄（市川新之助／13）の2ショットを公開し、長女の身長を超えたように見える長男の姿に反響が集まっている。【写真】「かなり身長差が出て…」市川團十郎も成長ぶりに動揺！長男＆長女の最新2ショット團十郎は、長女と長男の仲むつまじい2ショットを公開。2人がピースポーズをした写真では、長男のほうが