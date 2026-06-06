俳優の小澤征悦（52）が6日、MCを務める日本テレビ・読売テレビ系「サタデーLIVEニュースジグザグ」（土曜前11・55）に生出演。妻のNHKの桑子真帆アナウンサー（39）の第1子妊娠を報告した。この日は小澤の52歳の誕生日。番組のラストで読売テレビ報道局特別解説委員の高岡達之氏は「私からいいお知らせがあります。長いこと生きていると楽しいことが2つあるもんで、1つは小澤さんお誕生日です」と誕生日を祝福。続けて、