今年最初の新馬戦（東京4R、芝1400メートル）は3番人気のラードンチェイス（牡＝古賀慎、父モズアスコット）が勝利。先に抜け出した1番人気リリカルフレアをインから首差捉えた。手綱を取ったルメールは「前半はスピードが出なかったが、段々と伸びてくれた。マイルに延びても十分対応できる」と手応え。古賀慎師は「普段の調教ではとても前向きだが、返し馬から落ち着いていた。折り合いもついていたし、メンタルもしっかりし