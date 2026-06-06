米大リーグは５日、各地で行われ、ナ・リーグ西地区のドジャースは本拠地でア・リーグ西地区のエンゼルスと対戦、九回にフリーマンがソロ本塁打を放ち１−０でサヨナラ勝ちした。ドジャースの先発マウンドには佐々木朗希が上がり、今季４勝目はならなかったが７回２安打無失点１０奪三振の快投を見せて勝利に大きく貢献した。３日のダイヤモンドバックス戦で６回無失点の好投で６勝目を挙げ、４日の同戦は出番はなかった大谷翔平