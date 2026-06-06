テニスの「全仏オープン」は6月5日（日本時間6日）、男子シングルス準決勝が行われ、世界ランク3位で第2シードのアレクサンダー・ズベレフ（ドイツ）が登場した。同27位で第26シードのヤクブ・メンシク（チェコ）との白熱した激闘を7-5、6-2、3-6、6-3で制し、2年ぶり2度目となる決勝の舞台へ進出。長年追い求めてきた悲願のグランドスラム初制覇に、いよいよ“王手”をかけた。【映像】ズべレフが決勝進出を決めた瞬間の表情