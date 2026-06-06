20代の女性に暴行を加え、性交したとして岡山県警察学校の初任科生で巡査の男（22）がきょう（6日）島根県警に不同意性等の容疑で逮捕されました。 警察によりますと男は先月（5月）29日午後10時36分ごろから午後11時21分ごろまでの間、島根県東部の20代の女性に対し押し倒すなどの暴行を加え、性交した疑いが持たれています。 警察学校に外出届を提出 事件当時、男は警察学校に外泊届を提出して外出していたということです。被